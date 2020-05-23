Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'la Libya ve Suriye başta olmak üzere bölgesel gelişmeleri konuştu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. LİBYA VE SURİYE KONUŞULDU İletişim Başkanlığından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: "Görüşmede ikili meselelerin yanı sıra Libya ve Suriye başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alınmıştır. İŞ BİRLİĞİ SÜRECEK İki lider, bölgemizde barış ve istikrarın tesisi amacıyla yakın siyasi ve askeri iş birliğimizin sürdürülmesi hususunda mutabık kalmışlardır. Milletlerimizin koronavirüs salgınıyla mücadele noktasında dayanışma içinde oldukları yeniden teyit edilmiştir."

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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