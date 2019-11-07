Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD Başkanı ile verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD Başkanı ile verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik

Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD Başkanı ile verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik

6 saat önce

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "ABD Başkanı ile ikili ilişkilerimizi ve bölgemizdeki meseleleri ele aldığımız verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD Başkanı ile verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik, System.String[]

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "ABD Başkanı ile ikili ilişkilerimizi ve bölgemizdeki meseleleri ele aldığımız verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "ABD Başkanı ile ikili ilişkilerimizi ve bölgemizdeki meseleleri ele aldığımız verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Görüşmede terörle mücadele ve ülkelerimiz arasındaki ticari hedefler başta olmak üzere birçok konuda atacağımız adımları değerlendirdik.13 Kasım'da ABD'ye gerçekleştireceğimiz ziyaretle birlikte, bugün yapmış olduğumuz telefon görüşmesinin ikili ilişkilerimiz ve bölgesel meselelerle ilgili hayırlı sonuçlar doğuracağına inanıyorum" ifadelerine yer verdi.


Amerika Birleşik Devletleri, Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Politika

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 12:49 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump tweeti: Görüşmenin hayırlı sonuçlar doğuracağına inanıyorum
Trump'tan Netanyahu'nun Beyaz Saray kulisine rest Cumhurbaşkanı Erdoğan, sürekli hastalığı bulunan üç hükümlünün cezasını kaldırdı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan mektup açıklaması: Cevabımızı sahada verdik

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2019 07:02:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD Başkanı ile verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]