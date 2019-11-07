Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD Başkanı ile verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD Başkanı ile verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik

7 saat önce

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "ABD Başkanı ile ikili ilişkilerimizi ve bölgemizdeki meseleleri ele aldığımız verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD Başkanı ile verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik, System.String[]

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "ABD Başkanı ile ikili ilişkilerimizi ve bölgemizdeki meseleleri ele aldığımız verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "ABD Başkanı ile ikili ilişkilerimizi ve bölgemizdeki meseleleri ele aldığımız verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Görüşmede terörle mücadele ve ülkelerimiz arasındaki ticari hedefler başta olmak üzere birçok konuda atacağımız adımları değerlendirdik.13 Kasım'da ABD'ye gerçekleştireceğimiz ziyaretle birlikte, bugün yapmış olduğumuz telefon görüşmesinin ikili ilişkilerimiz ve bölgesel meselelerle ilgili hayırlı sonuçlar doğuracağına inanıyorum" ifadelerine yer verdi.


Amerika Birleşik Devletleri, Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 01:09 Kaynak: DHA
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