Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile Telefonda Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile Telefonda Görüştü

18 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile Telefonda Görüştü, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü.

Erdoğan-Trump görüşmesine ilişkin detaylar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya hesabından şu ifadelerle paylaşıldı:

"Bugün ABD Başkanı Sn @RealDonaldTrump ile ticari ilişkilerimizden Suriye'deki gelişmelere kadar birçok konuda eşgüdümümüzü artırma noktasında mutabık kaldığımız verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Görüşmemizin ülkelerimiz ve bölgemiz için hayırlı olmasını diliyorum." - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 09:02 Kaynak: İHA

Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri, Recep Tayyip Erdoğan, Politika
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