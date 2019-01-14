Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile Görüştü

1 saat önce

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump bu akşam bir telefon görüşmesi yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile Görüştü, System.String[]
CUMHURBAŞKANI  Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump bu akşam bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra Suriye'de yaşanan son gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre,  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararını memnuniyetle karşıladıklarını ifade ettiği ve bu çerçevede Türkiye'nin, NATO müttefiki ABD'ye her türlü desteği vermeye hazır olduğunun hatırlattığı bildirildi. Görüşmenin içeriğine dair yapılan açıklama şöyle:

"Bölgede otorite boşluğu meydana gelmemesi için Münbiç Yol Haritası'nın tamamlanması, ayrıca çekilme kararının hayata geçirilmesini engellemek isteyen unsurlara fırsat verilmemesi gerektiğini vurgulayan iki lider, kamuoyuna yönelik sağlıklı iletişimin önemine değinmişlerdir. Sayın Cumhurbaşkanımız ve ABD Başkanı Sayın Trump, Suriye'nin toprak bütünlüğü temelinde ülkenin kuzeyinde terörden arındırılmış güvenli bir bölge oluşturulması fikrini de ele almışlardır.

Sayın Cumhurbaşkanımız görüşmede, Türkiye'nin Kürtlerle hiçbir sorunu olmadığını, ülkemizin amacının ulusal güvenliğine tehdit oluşturan terör örgütleri DEAŞ, PKK ve PKK'nın Suriye uzantıları ile mücadele etmek olduğunu vurgulamışlardır.

Görüşmede ikili ekonomik ilişkilerin ileri seviyelere yükseltilmesi hususunda mutabık kalmışlardır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 08:47 Kaynak: DHA

Cumhurbaşkanı, Recep Tayyip Erdoğan, Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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