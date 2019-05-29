Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü
1 saat önce
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 06:45 Kaynak: DHA
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, ulusal güvenlik gereği olarak Rusya Federasyonu'ndan tedarik edilmesi planlanan S-400 savunma sistemi konusunda ortak bir çalışma grubu kurulması teklifini yineledi. Görüşmede ayrıca çelik sektörüne yönelik ilave tarifenin kaldırılmasından duyulan memnuniyet paylaşıldı ve bu kararın, 75 milyar dolarlık ikili ticaret hedefine ulaşılmasına katkı sağlayacağı vurgulandı. İki lider, Japonya'da düzenlenecek G20 zirvesinde görüşme konusunda mutabık kaldı.
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