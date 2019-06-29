Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü (2)
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü (2)

21 dakika önce

JAPONYA'nın Osaka kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında resmi temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü (2), System.String[]
JAPONYA'nın Osaka kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında resmi temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile görüştü. Yaklaşık 40 dakika süren görüşmede, Türkiye - ABD arasındaki askeri ve ticari meseleler ile Suriye'deki son gelişmeler öne çıktı.
Görüşme sonrası açıklama yapan ABD Başkanı Trump, Türkiye'yi ziyaret etmeyi planladığını belirterek, "S-400 alana kadar Patriot alınmasına izin verilmedi. S-400 gerilimi ile ilgili farklı çözümler olabillir. Türkiye'ye adil davranılmalı. Askeri ve ticari alanlardaki iş birliğimiz devam edecek" dedi.


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Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 10:13 Kaynak: DHA
Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri, Dünya
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