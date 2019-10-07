Cumhurbaşkanı Erdoğan - ABD Başkanı Trump ile görüşme ve F-35 projesi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan ziyareti öncesi Esenboğa Havalimanında açıklamalarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 11:03 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan ziyareti öncesi Esenboğa Havalimanında açıklamalarda bulundu. (2)
Erdoğan: "(ABD Başkanı Trump ile görüşme) Büyük ihtimalle önümüzdeki ayın ilk yarısında bu ziyareti gerçekleştireceğiz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(F-35 projesi) Bu uzayan bir süreç oldu. Temennim, (Trump ile) görüşmemizde bunu bir karara bağlamak"
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