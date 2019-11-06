Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 10:58 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili meselelerin yanı sıra bölgesel gelişmeler ele alındı.
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