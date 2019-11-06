Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi., System.String[]

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili meselelerin yanı sıra bölgesel gelişmeler ele alındı.

Amerika Birleşik Devletleri, Recep Tayyip Erdoğan, Donald Trump, Politika

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 10:58 Kaynak: AA
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