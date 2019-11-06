Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüşmesi gerçekleştirdi.
Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 11:03 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında bu akşam bir telefon görüşmesi gerçekleşti. Görüşmede ikili meselelerin yanı sıra bölgesel gelişmeler ele alındı. İki lider, ABD Başkanı Trump'ın daveti üzerine 13 Kasım Salı günü Washington'da görüşeceklerini yeniden teyit etti. - ANKARA
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