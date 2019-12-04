Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü

6 saat önce

Görüşmeden fotoğraflar Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Trump ile bir araya geldi.

Görüşmeden fotoğraflar Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Trump ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü

Amerika Birleşik Devletleri, Recep Tayyip Erdoğan, Donald Trump, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 03:16 Kaynak: AA
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