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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü
6 saat önce
Görüşmeden fotoğraflar Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Trump ile bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 03:16 Kaynak: AA
Görüşmeden fotoğraflar Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Trump ile bir araya geldi.
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