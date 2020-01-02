Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü

6 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü, System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, ikili meselelerin yanı sıra Libya ve Suriye'deki son durum başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak'ta Amerikan güvenlik birimlerini hedef alan eylemleri endişe ve üzüntüyle takip ettiklerini belirterek ABD Büyükelçiliğine yönelik eylemlerin sona ermesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Bölgesel meselelerinin çözümünde diplomasinin önemini vurgulayan Erdoğan ve Trump, ikili ilişkilerde ise birlikte kazanmak için iş birliğinin güçlendirilmesi konusunda mutabık kaldı.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 06:38 Kaynak: AA
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