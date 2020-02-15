Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü

6 saat önce

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü, System.String[]

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Sayın Donald Trump arasında bugün bir telefon görüşmesi gerçekleşmiştir. Görüşmede ikili meselelerin yanı sıra bölgesel gelişmeler ele alınmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Başkan Trump, rejimin saldırılarının kabul edilemez olduğunu ifade ederek, İdlib'de yaşanan krizin bir an önce sona erdirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunmuşlardır. İlaveten deniz komşumuz Libya'nın yeniden barış ve istikrara kavuşturulmasının önemi vurgulanmıştır. İki lider, ikili ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkarılması için gerçekleştirilen müzakerelerin yeniden başlaması hususunda mutabık kalmışlardır" denildi.


Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 06:39 Kaynak: DHA
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