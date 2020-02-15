Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda İdlib ve Libya'yı görüştü - Son Dakika
Son Dakika Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda İdlib ve Libya'yı görüştü - Son Dakika Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda İdlib ve Libya'yı görüştü

6 saat önce

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde, ikili meselelerin yanı sıra bölgesel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda İdlib ve Libya'yı görüştü, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü.


Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde, ikili meselelerin yanı sıra bölgesel gelişmeler ele alındı.

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Amerika Birleşik Devletleri, Recep Tayyip Erdoğan, Donald Trump, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 07:02 
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