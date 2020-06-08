Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü, System.String[]

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili meselelerin yanı sıra Libya krizi başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili meselelerin yanı sıra Libya krizi başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanlığı açıklamasında, "Sayın Cumhurbaşkanımız, Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan şiddet ve yağma olaylarının arkasında olan unsurların Suriye'nin kuzeyinde faaliyet gösteren PKK/PYD- YPG terör örgütüyle işbirliği içerisinde olmasından duydukları endişeyi muhataplarıyla paylaşmışlardır. İki lider, denizden komşumuz olan Libya'nın barış ve istikrara kavuşturulması noktasında yakın işbirliklerini sürdürmeyi kararlaştırmışlardır." denildi.


Amerika Birleşik Devletleri, Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Donald Trump, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.06.2020 09:34 Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü - Son Dakika

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