Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Trump'la telefonda görüştü
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Trump'la telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Trump'la telefonda görüştü

29 dakika önce

İlkay DİKİCİ/ CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Trump'la telefonda görüştü, System.String[]

İlkay DİKİCİ/ CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. Erdoğan telefon görüşmesi ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Başta Suriye'nin kuzeyinde tesis edeceğimiz GÜVENLİ BÖLGE çalışmaları olmak üzere, bölgemizin huzur, refah ve istikrara kavuşması için ortak çabalarımızın sürmesini temenni ediyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la telefonda görüştü. Erdoğan görüşmenin ardından sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin açıklama yaptı. Erdoğan'ın açıklamalarında şu ifadeler yer aldı:

"ABD Başkanı Sayın @RealDonaldTrump ile gerçekleştirdiğimiz telefon görüşmesinde ikili meselelerin yanı sıra Fırat'ın doğusunda kurulması planlanan güvenli bölge hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Görüşmemizde köklü ve sağlam temellere dayanan Türk-Amerikan ilişkilerini güçlendirmek için attığımız karşılıklı adımlardan duyduğum memnuniyeti kendileriyle paylaştım. Başta Suriye'nin kuzeyinde tesis edeceğimiz GÜVENLİ BÖLGE çalışmaları olmak üzere, bölgemizin huzur, refah ve istikrara kavuşması için ortak çabalarımızın sürmesini temenni ediyorum."


Amerika Birleşik Devletleri, Recep Tayyip Erdoğan, Donald Trump, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 08:51 Kaynak: DHA
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Erdoğan'dan Trump ile yaptığı görüşmeye ilişkin açıklama: Güvenli bölge hakkında fikir alış verişinde bulunduk
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