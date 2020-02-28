Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'la telefonla görüştü - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump ile telefonla görüştü.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump telefonla görüştü. Görüşmede ikili meselelerin yanı sıra İdlib'de yaşanan son gelişmeler başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kahraman askerlerimizi hedef alan alçakça saldırının faillerine gereken karşılığın verildiğini hatırlatarak, ülkemizin İdlib'de Soçi Muhtırası ile belirlenen alanın rejim unsurlarından temizlenmesi hususunda kararlılığını yeniden teyit etti. İki lider, İdlib bölgesinde yaşanan büyük insanlık dramının önüne geçilmesi için ilave adımların vakit kaybetmeden atılması hususunda mutabık kaldığı öğrenildi. - İSTANBUL