Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de
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NEW Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump tarafından heyet başkanları onuruna verilen resepsiyona iştirak etti.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 04:46 Kaynak: AA
NEW Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump tarafından heyet başkanları onuruna verilen resepsiyona iştirak etti.
ABD Başkanı Trump, BM Genel Kurulu vesilesiyle heyet başkanları onuruna Lotte New York Palace Hotel'de resepsiyon verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu'ndaki programının ardından Trump tarafından verilen resepsiyona katıldı.
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