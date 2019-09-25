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Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de

1 saat önce

NEW Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump tarafından heyet başkanları onuruna verilen resepsiyona iştirak etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de, System.String[]

NEW Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump tarafından heyet başkanları onuruna verilen resepsiyona iştirak etti.

ABD Başkanı Trump, BM Genel Kurulu vesilesiyle heyet başkanları onuruna Lotte New York Palace Hotel'de resepsiyon verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu'ndaki programının ardından Trump tarafından verilen resepsiyona katıldı.

Amerika Birleşik Devletleri, Recep Tayyip Erdoğan, Donald Trump, Türkiye, Politika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 04:46 Kaynak: AA
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