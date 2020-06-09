Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de eylemlere katılan FETÖ'cülerin bilgilerini Trump'la paylaştı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği görüşmede, ABD'de eylemlere karışan FETÖ'cülerin bilgilerinin ve dosyalarının Trump'ın ekibine verildiğini söyledi.



ABD'nin Minnesato eyaletine bağlı Minneapolis kentinde siyahi George Floyd'un polis tarafından tutuklandığı sırada öldürülmesinin ardından başlayan protesto gösterilerine, ABD'de yaşayan FETÖ'cüler de destek vermişti. ABD'de yaşayan firari FETÖ'cü Adem Yavuz Arslan başkent Washington DC'de, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in manevi oğlu ve basketbolcu Enes Kanter de geçtiğimiz günlerde Massachusetts eyaletinin Boston kentinde protestolara katılmıştı. ABD'de yaşayan bir başka firari FETÖ'cü Emre Uslu da ülkedeki protestolara yönelik sosyal medya hesabından paylaşım yapmıştı. Uslu yaptığı paylaşımda Türkiye'yi de hedef göstererek, "Saat 23.00. New York binlerce insan adaletsizliğini protesto ediyor. Darısı Şangay, Moskova, Kahire ve elbette İstanbul'un başına" ifadelerini kullanmıştı.



FETÖ'cülerin eylemlere destek vermesinin ortaya çıkmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'deki FETÖ'cülerin bilgilerini ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği görüşme sırasında Trump'ın ekibine verdiğini açıkladı. Suriye'nin kuzeyinde PKK- YPG terör örgütü ile kol kola bir yapılanmanın ABD'deki yağma olaylarının arkasındaki örgütleyici güç olan ANTİFA'ya ilişkin Trump'la neler konuşulduğunun sorulması üzerine Erdoğan, "Kendisi de bu konunun farkında olduğunu, bu konu ile ilgili bizim onlara aktardığımız bilgileri kendi arkadaşlarından alacağını, 'tekrar bir görüşme yapabiliriz' dedi. Bu şekilde işi bağladık. ANTİFA konusuna hakim olduğunu söyledi. Orada bu FETÖ'nün mensubu olan bazı isimler var, o isimleri kendilerine aktardık. 'Bu konularla ilgili gönderdiğiniz bilgileri de alacağım, gerekli çalışmaları yapacağım' dedi" açıklamasında bulundu. - WASHINGTON