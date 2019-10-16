Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(ABD'de Halkbank'a yönelik hazırlanan iddianame) O da tabii bu işlerin ne...
27 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(ABD'de Halkbank'a yönelik hazırlanan iddianame) O da tabii bu işlerin ne kadar duygusal olduğunun ayrı bir ifadesi. Güya bu iş kapatılmıştı.
Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 01:44 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(ABD'de Halkbank'a yönelik hazırlanan iddianame) O da tabii bu işlerin ne kadar duygusal olduğunun ayrı bir ifadesi. Güya bu iş kapatılmıştı. Şimdi bunu yeniden güney New York savcılığı, açmak suretiyle maalesef hukuk dışı, çirkin bir adım attılar. Onların alacağı kararları göreceğiz. Ona göre de biz tabii tedbirlerimizi olgunlaştıracağız."
Erdoğan'dan AK Partili vekillere uyarı: Arka bahçelerden toplayıp getirmeyelim Erdoğan: Suriye halkına karşı değil, Suriye halkıyla birlikte zalimlere karşı mücadele ediyoruz Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Teröristler güvenli bölgeden çıksın, harekat sona erer AK Parti Meclis Toplantısı'na Gündoğdu Marşı damga vurdu