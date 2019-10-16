Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(ABD'de Halkbank'a yönelik hazırlanan iddianame) O da tabii bu işlerin ne...
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(ABD'de Halkbank'a yönelik hazırlanan iddianame) O da tabii bu işlerin ne...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(ABD'de Halkbank'a yönelik hazırlanan iddianame) O da tabii bu işlerin ne...

27 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(ABD'de Halkbank'a yönelik hazırlanan iddianame) O da tabii bu işlerin ne kadar duygusal olduğunun ayrı bir ifadesi. Güya bu iş kapatılmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(ABD'de Halkbank'a yönelik hazırlanan iddianame) O da tabii bu işlerin ne kadar duygusal olduğunun ayrı bir ifadesi. Güya bu iş kapatılmıştı. Şimdi bunu yeniden güney New York savcılığı, açmak suretiyle maalesef hukuk dışı, çirkin bir adım attılar. Onların alacağı kararları göreceğiz. Ona göre de biz tabii tedbirlerimizi olgunlaştıracağız."

Recep Tayyip Erdoğan, New York, Politika

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 01:44 Kaynak: AA
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