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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de kalacağı otele geldi
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konvoyunun otelin önüne gelişi WASHINGTON - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın daveti üzerine çalışma ziyareti gerçekleştirmek için özel uçak "TC-TRK" ile ABD'nin başkenti Washington'a geldi.
Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 12:10 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konvoyunun otelin önüne gelişi WASHINGTON - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın daveti üzerine çalışma ziyareti gerçekleştirmek için özel uçak "TC-TRK" ile ABD'nin başkenti Washington'a geldi. Erdoğan'ın kalacağı otelin önünde ve yakınlarında yoğun güvenlik önlemleri alındı.
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