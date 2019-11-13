Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de kalacağı otele geldi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de kalacağı otele geldi

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konvoyunun otelin önüne gelişi WASHINGTON - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın daveti üzerine çalışma ziyareti gerçekleştirmek için özel uçak "TC-TRK" ile ABD'nin başkenti Washington'a geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konvoyunun otelin önüne gelişi WASHINGTON - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın daveti üzerine çalışma ziyareti gerçekleştirmek için özel uçak "TC-TRK" ile ABD'nin başkenti Washington'a geldi. Erdoğan'ın kalacağı otelin önünde ve yakınlarında yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de kalacağı otele geldi

Amerika Birleşik Devletleri, Recep Tayyip Erdoğan, Donald Trump, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 12:10 Kaynak: AA
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