Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de kalacağı otele geldi (2)
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de kalacağı otele geldi (2)

6 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ziyaretinde konaklayacağı Willard Hotel'e gelişinde kentteki Türk vatandaşları tarafından karşılandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ziyaretinde konaklayacağı Willard Hotel'e gelişinde kentteki Türk vatandaşları tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın daveti üzerine çalışma ziyaretinde bulunmak için geldiği Washington'da, konaklayacağı hotele geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Willard Hotel'e gelişlerinde caddede kendilerini bekleyen kentteki Türkler ve kalabalık bir grup tarafından karşılandı.

Erdoğan, otel önünde bekleyenleri selamladı.

"Stop Terror PKK=PYD", "PKK=YPG=PYD Terrorist Organizations" yazılı pankartlar ile Erdoğan posterleri taşıyan grup, Türk bayraklarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi gösterilerinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de kalacağı otele geldi (2)

Amerika Birleşik Devletleri, Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 12:47 Kaynak: AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de kaldığı otelin önüne gelen vatandaşları selamladı
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