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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de kaldığı otelin önüne gelen vatandaşları selamladı
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konvoyunun otelin camından vatandaşları selamlaması WASHINGTON - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'de kalacağı otelin önüne gelen vatandaşları selamladı.
Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 12:07 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konvoyunun otelin camından vatandaşları selamlaması WASHINGTON - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'de kalacağı otelin önüne gelen vatandaşları selamladı.
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