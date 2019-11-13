Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de kaldığı otelin önüne gelen vatandaşları selamladı
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de kaldığı otelin önüne gelen vatandaşları selamladı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de kaldığı otelin önüne gelen vatandaşları selamladı

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konvoyunun otelin camından vatandaşları selamlaması WASHINGTON - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'de kalacağı otelin önüne gelen vatandaşları selamladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konvoyunun otelin camından vatandaşları selamlaması WASHINGTON - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'de kalacağı otelin önüne gelen vatandaşları selamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de kaldığı otelin önüne gelen vatandaşları selamladı

Amerika Birleşik Devletleri, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 12:07 Kaynak: AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de kaldığı otelin önüne gelen vatandaşları selamladı
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