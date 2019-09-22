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Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de - NEW

21 dakika önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta konaklayacağı Peninsula Otel'e gelişinde, Türk vatandaşların sevgi gösterileriyle karşılandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta konaklayacağı Peninsula Otel'e gelişinde, Türk vatandaşların sevgi gösterileriyle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu görüşmelerine katılmak üzere geldiği New York'ta, konaklayacağı Peninsula Otel'e geçti.

Burada toplanan Türk vatandaşları, Erdoğan'ın otele gelişi sırasında ellerinde Türk bayraklarıyla tezahüratlar yaparak sevgi gösterilerinde bulundu.

Erdoğan, otele girmeden önce aracından inerek, Türk vatandaşların bulunduğu yere yürüdü ve vatandaşlarla tokalaşarak, onları selamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de - NEW

Recep Tayyip Erdoğan, New York, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 03:00 Kaynak: AA
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