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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'deki MAS-ICNA Kongresine görüntülü mesaj yolladı Açıklaması - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'deki MAS-ICNA Kongresine görüntülü mesaj yolladı Açıklaması

28.12.2021 06:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'deki MAS-ICNA Kongresine görüntülü mesaj yolladı Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, salgınla beraber yükselen İslam düşmanlığı, yabancı karşıtlığı, kültürel ırkçılık gibi akımlara karşı dayanışmanın daha da güçlendirilmesi gerektiğini belirterek, "Müslümanların dirliğe kavuşması ancak kendi aralarında bir ve beraber olmaları ile mümkündür.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, salgınla beraber yükselen İslam düşmanlığı, yabancı karşıtlığı, kültürel ırkçılık gibi akımlara karşı dayanışmanın daha da güçlendirilmesi gerektiğini belirterek, "Müslümanların dirliğe kavuşması ancak kendi aralarında bir ve beraber olmaları ile mümkündür." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, her yıl dünyanın dört bir yanından on binlerce Müslümanı bir araya getiren ve bu yıl 20'incisi düzenlenen MAS-ICNA Kongresine görüntülü mesaj gönderdi.

Erdoğan mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Rabbimiz Kura'n-ı Kerim'de bizlere her zorlukla beraber muhakkak bir kolaylığın olduğunu müjdelemektedir. Manevi önderlerimizden Hazreti Mevlana da 'ümitsizliğin ardından nice ümitler var, karanlığın ardından nice güneşler var' diyerek Rabbimizin bu müjdesini adeta tefsir etmiştir. Bizler, gerek siyasi gerek günlük hayatımızda, gerekse ülkemiz, milletimiz ve ümmet için verdiğimiz mücadelede bu ilahi müjdeye şahitlik ettik. Sıkıntılarla, meşakkatlerle karşılaşsak da her defasında zorluğun ardından gelen bir rahatlığa mazhar olduk."

Kovid-19 salgını sonrasında da kolaylık ve rahatlığın olacağını ifade eden Erdoğan, "Bunun için umutsuzluğa kapılmadan, tedbire sarılıp takdire ram olarak mücadelemizi kararlılıklar sürdürmemiz gerekiyor." dedi.

Salgın sebebiyle işini kaybeden insanlara yardım edilmesi tavsiyesinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplumun refahı için sarf edilen çabaları da artırmak gerektiğine dikkat çekti.

Erdoğan, "Salgınla beraber yükselen İslam düşmanlığı, yabancı karşıtlığı, kültürel ırkçılık gibi akımlara karşı dayanışmamızı daha da güçlendirmeliyiz. Müslümanların dirliğe kavuşması ancak kendi aralarında bir ve beraber olmaları ile mümkündür. Cihanşumül kardeşliğimizin etnik ve kültürel farklılıklarımız sebebiyle zedelenmesine izin veremeyiz. Hangi kökene, ten rengine, kavme, kültüre, mezhebe, meşrebe mensup olursa olsun, tüm Müslümanlar kardeştir." ifadelerini kullandı.

İslam'da tefrikaya, kavmiyetçiliğe, fitneye ve teröre yer olmadığını vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Varlığımıza yönelik artan tehditler karşısında kendi kabuğuna çekilmek yerine kuşatıcı ve kucaklayıcı bir anlayışla özgüven sahibi Müslümanlar olarak toplumda hak ettiğimiz yeri almaya çalışmalıyız. Bunları başardığımızda Rabbimizin bizlerin önünde rahmet kapılarını sonuna kadar açacağına inanıyorum."

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Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Irkçılık, İslam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'deki MAS-ICNA Kongresine görüntülü mesaj yolladı Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'deki MAS-ICNA Kongresine görüntülü mesaj yolladı Açıklaması - Son Dakika
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