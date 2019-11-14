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Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'deki temaslarının ardından yurda döndü

7 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TRK" ile saat 14.50'de ABD'nin başkenti Washington'dan İstanbul'a geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'deki temaslarının ardından yurda döndü, System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TRK" ile saat 14.50'de ABD'nin başkenti Washington'dan İstanbul'a geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yurda döndü.

Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve diğer ilgililer karşıladı.

Amerika Birleşik Devletleri, Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 03:00 Kaynak: AA
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