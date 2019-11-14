Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'deki temaslarının ardından yurda döndü - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'deki temaslarının ardından yurda döndü
7 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TRK" ile saat 14.50'de ABD'nin başkenti Washington'dan İstanbul'a geldi.
Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 03:00 Kaynak: AA
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TRK" ile saat 14.50'de ABD'nin başkenti Washington'dan İstanbul'a geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yurda döndü.
Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve diğer ilgililer karşıladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan döner dönmez, Lindsey Graham'dan Türkiye'ye yeni yaptırım tehdidi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan İzlanda maçı yorumu Bakan Soylu'dan gazeteci Cüneyt Özdemir'e Rabia Naz telefonu: Türkiye'de hiçbir güç bunu kapatamaz Bahçelievler'de ünlü bir kafenin ortağına kurşun yağdırdılar