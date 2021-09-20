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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'deki Türk vatandaşları ile bir araya geldi - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'deki Türk vatandaşları ile bir araya geldi

20.09.2021 13:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'deki Türk vatandaşları ile bir araya geldi, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, YTB ve TASC iş birliğiyle düzenlenen programda ABD'deki Türk vatandaşları ve Müslüman toplumun önde gelen temsilcileriyle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, YTB ve TASC iş birliğiyle düzenlenen programda ABD'deki Türk vatandaşları ve Müslüman toplumun önde gelen temsilcileriyle bir araya geldi.

BM 76. Genel Kurul için ABD'nin New York kentine gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" konferansına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ve Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) iş birliğiyle düzenlenen programda ABD'deki Türk vatandaşları ve Müslüman toplumun önde gelen temsilcileriyle bir araya geldi. Konuşmasına, kendisini dinleyenleri selamlayarak başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Buradan sizlerin aracılığıyla kalpleri bizimle atan tüm mazlumlara ve mağdurlara selamlarımı gönderiyorum. Dünyanın farklı köşelerinde Müslüman olarak hayata tutunma mücadelesi veren tüm kardeşlerime selamlarımı iletiyorum" dedi.

"84 MİLYON KARDEŞİNİZİN SELAMLARINI GETİRDİM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki yıllık zorunlu bir aranın ardından bu yıl tekrar bir araya geldiklerini belirterek, "Kardeşlerimizin arasında olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Sizlere Türkiye'den akrabalarınızın, dostlarınızın, kardeşlerinizin selamlarını getirdim. Sizlere, genci yaşlısı, kadını erkeğiyle 84 milyon kardeşinizin selamlarını getirdim. Biz, sizleri çok özlemiştik, görüyoruz ki ABD'deki kardeşlerimiz de bizleri özlemişler" ifadelerini kullandı.

"SİZLERDEN YARDIM, İHSAN VE DAVA FAALİYETLERİNİZİ ARTIRARAK SÜRDÜRMENİZİ BEKLİYORUM"

Amerikan İslam toplumunun da vakıf ve dernekler eliyle düzenledikleri yardım kampanyalarıyla salgın döneminde ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşmalarından memnuniyet duyduklarını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerek Türk vatandaşları gerekse Müslümanların birbirinden kıymetli çalışmalara imza attığını, Müslüman olmanın güzelliğini hayatlarıyla, duruşlarıyla, alicenaplıklarıyla Amerikan toplumuna gösterdiklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu kapsamda tüm vatandaşları tebrik ederek, "Sizlerden yardım, ihsan ve dava faaliyetlerinizi artırarak sürdürmenizi bekliyorum" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan gerek sivil toplum kuruluşları aracılığıyla gerekse de bireysel olarak İslam düşmanlığıyla mücadele edildiğini gördüğünü ve bundan da memnuniyet duyduğunu belirterek, "Sahip olduğunuz bu engin tecrübeyle nefret suçları ve kültürel ırkçılıkla mücadeleye daha fazla katkı vermeniz çok önemlidir. Türkiye olarak biz de uluslararası platformlarda İslam düşmanlığı ve hoşgörüsüzlükle mücadelede öncü rol üstleniyoruz" dedi.

"ABD'DE ELDE ETTİĞİNİZ BAŞARILAR BİZLERİ GURURLANDIRIYOR"

"ABD'de elde ettiğiniz başarılar en az sizler kadar bizi de milletimizi de gururlandırmaktadır" ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'deki başarılı iş ve bilim insanlarının sayısının daha da artacağına inandığını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ticari, bilimsel, sosyal ve kültürel alanda elde ettiğiniz başarılara paralel olarak siyasal alanda da daha fazla rol üstleneceğinizi ümit ediyorum. Önümüzdeki süreçte gerek federal düzeyde gerek eyalet düzeyinde içinizden çok daha fazla siyasi temsilci çıkarmanızı bekliyorum. Sadece Türkiye kökenlilerin sayısının 300 binleri aştığı bu güçlü topluluğa yakışan da budur" dedi.

Türk toplumunun Amerikan toplumuna yaptığı katkıların Türk-Amerikan ilişkilerine son derece olumlu yansımaları olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, özellikle Amerika'da yaşayan Türk vatandaşları ve soydaşların kurduğu sivil toplum kuruluşlarının Türkiye'yi, kültürünü ve tarihini Amerikalılara tanıtmaya yönelik çalışmalarını takdirle takip ettiğini bildirdi.

Türk-Amerikan toplumunun belirli bir olgunluğa eriştiğine dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk toplumunun, birlik ve beraberlik içinde hareket ederek Türkiye-Amerika ilişkilerine daha büyük katkılar vereceğine inandığını söyledi.

"BİRBİRİMİZE SAHİP ÇIKACAĞIZ, AİLEMİZE, EVLATLARIMIZA, GENÇLERİMİZE SAHİP ÇIKACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunun yolunu birlik, beraberlik ve dayanışma içinde hareket etmekten geçtiğini vurgulayarak, "Hep söylüyorum; birbirimize sahip çıkacağız, ailemize, evlatlarımıza, gençlerimize sahip çıkacağız. İnancımıza, dilimize, kültürümüze, sahip çıkacağız, ezeli ve ebedi kardeşliğimize sahip çıkacağız. Hem bağrından neşet ettiğimiz millete hem de içinde yaşadığımız topluma sahip çıkacağız. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, beraber olacağız, kardeş olacağız, ayrıyı gayrıyı bir tarafa bırakıp hep birlikte inşallah Türkiye olacağız. Siz buradaki hayat mücadelenizde nasıl bizden cesaret alıyorsanız biz de sizlerin birlikteliğinden, coşkusundan, kararlılığından güç alıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

-İHA-

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'deki Türk vatandaşları ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'deki Türk vatandaşları ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'deki Türk vatandaşları ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'deki Türk vatandaşları ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'deki Türk vatandaşları ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'deki Türk vatandaşları ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'deki Türk vatandaşları ile bir araya geldi

Tam Gemi Şok Denemeleri, Recep Tayyip Erdoğan, Müslüman, Türk, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'deki Türk vatandaşları ile bir araya geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'deki Türk vatandaşları ile bir araya geldi - Son Dakika
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