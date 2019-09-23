Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'deki Yahudi kuruluş temsilcileriyle görüştü - NEW
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'deki Yahudi kuruluş temsilcileriyle görüştü - NEW

1 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'deki Yahudi kuruluş temsilcileri ile New York civarında yaşayan Musevi vatandaşları kabul etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'deki Yahudi kuruluş temsilcileri ile New York civarında yaşayan Musevi vatandaşları kabul etti.

Birleşmiş Milletler 74'üncü Genel Kurul görüşmeleri için ABD'nin New York kentinde bulunan Erdoğan'ın konakladığı Peninsula Otel'deki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

Kabulde, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan ile AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım da hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'deki Yahudi kuruluş temsilcileriyle görüştü - NEW

Amerika Birleşik Devletleri, Recep Tayyip Erdoğan, New York, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 09:01 Kaynak: AA
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