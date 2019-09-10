Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(ABD'den) 15 Temmuz gecesi Türk demokrasisine saldıran FETÖ ile mücadelede...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(ABD'den) 15 Temmuz gecesi Türk demokrasisine saldıran FETÖ ile mücadelede...

39 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(ABD'den) 15 Temmuz gecesi Türk demokrasisine saldıran FETÖ ile mücadelede de yakın iş birliği bekliyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(ABD'den) 15 Temmuz gecesi Türk demokrasisine saldıran FETÖ ile mücadelede de yakın iş birliği bekliyoruz. Bu terör örgütünün başı şu anda Pensilvanya'da 400 dönümlük bir arazi içinde, bütün ekibiyle beraber yaşıyor ve oradan da dünyanın 160 ülkesini idare ediyor, yönlendiriyor."

Recep Tayyip Erdoğan, Politika

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 01:50 Kaynak: AA
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