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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "ABD'den beklentimiz terör örgütüne verdiği desteği bir an evvel...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "ABD'den beklentimiz terör örgütüne verdiği desteği bir an evvel sonlandırmasıdır.
Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 02:44 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "ABD'den beklentimiz terör örgütüne verdiği desteği bir an evvel sonlandırmasıdır."
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