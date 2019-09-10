Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(ABD'den) FETÖ ile mücadelede de yakın iş birliği bekliyoruz"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(ABD'den) FETÖ ile mücadelede de yakın iş birliği bekliyoruz"

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ve beraberindeki heyeti kabulünde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ve beraberindeki heyeti kabulünde konuştu. (5)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(ABD'den) 15 Temmuz gecesi Türk demokrasisine saldıran FETÖ ile mücadelede de yakın iş birliği bekliyoruz. Bu terör örgütünün başı şu anda Pensilvanya'da 400 dönümlük bir arazi içinde, bütün ekibiyle beraber yaşıyor ve oradan da dünyanın 160 ülkesini idare ediyor, yönlendiriyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (ABD'den) FETÖ ile mücadelede de yakın iş birliği bekliyoruz

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Wilbur Ross, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 03:05 Kaynak: AA
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