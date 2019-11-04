'Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD gezisini iptal edebilir'
7 saat önce
'Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD gezisini iptal edebilir'
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 Kasım'da yapılması planlanan ABD gezisini, Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen 'Ermeni soykırımı' iddiaları nedeniyle iptal edebileceği belirtildi.
Reuters haber ajansına konuşan isminin açıklanmasını istemeyen üç Türk yetkili, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Temsilciler Meclisi'nin kararına tepki olarak Trump'ın davetini geri çevirebileceğini aktardı.
Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 03:57
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