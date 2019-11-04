Son Dakika Haberleri: 'Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD gezisini iptal edebilir'
Son Dakika Dünya 'Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD gezisini iptal edebilir'

'Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD gezisini iptal edebilir'

7 saat önce

'Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD gezisini iptal edebilir'

'Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD gezisini iptal edebilir', System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 Kasım'da yapılması planlanan ABD gezisini, Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen 'Ermeni soykırımı' iddiaları nedeniyle iptal edebileceği belirtildi.


Reuters haber ajansına konuşan isminin açıklanmasını istemeyen üç Türk yetkili, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Temsilciler Meclisi'nin kararına tepki olarak Trump'ın davetini geri çevirebileceğini aktardı.

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Amerika Birleşik Devletleri, Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 03:57 
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