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Cumhurbaşkanı Erdoğan: (ABD ile F-35 krizi) "Ya parayı ya uçakları verecekler.
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (ABD ile F-35 krizi) "Ya parayı ya uçakları verecekler.
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 01:06 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (ABD ile F-35 krizi) "Ya parayı ya uçakları verecekler. Vermezlerse başka yerden alırız, kendimiz yaparız." - ANKARA
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