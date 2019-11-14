Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(ABD ile) Köklü müttefiklik bağımıza uygun bir şekilde ilişkilerimizde yeni... - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(ABD ile) Köklü müttefiklik bağımıza uygun bir şekilde ilişkilerimizde yeni...
7 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(ABD ile) Köklü müttefiklik bağımıza uygun bir şekilde ilişkilerimizde yeni bir sayfa açmakta kararlıyız."
Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 12:18 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(ABD ile) Köklü müttefiklik bağımıza uygun bir şekilde ilişkilerimizde yeni bir sayfa açmakta kararlıyız."
Erdoğan-Trump görüşmesi Twitter gündemine damga vurdu Trump, Türkiye'nin mülteciler için harcadığı parayı duyunca büyük şaşkınlık yaşadı: Çok para harcamışsınız Emine Erdoğan'dan ABD ziyaretine ilişkin paylaşım: Melania Trump ile Beyaz Saray'da bir araya gelmekten memnuniyet duydum Trump, Türkiye'nin mülteciler için harcadığı parayı duyunca büyük şaşkınlık yaşadı: Çok para harcamışsınız