Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "ABD ile köklü müttefiklik bağımıza uygun bir şekilde yeni bir sayfa açmakta...
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'ABD ile köklü müttefiklik bağımıza uygun bir şekilde yeni bir sayfa açmakta... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "ABD ile köklü müttefiklik bağımıza uygun bir şekilde yeni bir sayfa açmakta...

7 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "ABD ile köklü müttefiklik bağımıza uygun bir şekilde yeni bir sayfa açmakta kararlıyız. İşbirliğimizin geliştirilmesi konusunda hemfikiriz. Milli güvenliğimizi tehdit eden terör oluşumlarıyla mücadele konusunda karşılıklı irademizi teyit ettik."

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "ABD ile köklü müttefiklik bağımıza uygun bir şekilde yeni bir sayfa açmakta kararlıyız. İşbirliğimizin geliştirilmesi konusunda hemfikiriz. Milli güvenliğimizi tehdit eden terör oluşumlarıyla mücadele konusunda karşılıklı irademizi teyit ettik." - WASHINGTON

Recep Tayyip Erdoğan, Politika

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 12:23 Kaynak: İHA
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