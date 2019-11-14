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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "ABD ile köklü müttefiklik bağımıza uygun bir şekilde yeni bir sayfa açmakta...
7 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "ABD ile köklü müttefiklik bağımıza uygun bir şekilde yeni bir sayfa açmakta kararlıyız. İşbirliğimizin geliştirilmesi konusunda hemfikiriz. Milli güvenliğimizi tehdit eden terör oluşumlarıyla mücadele konusunda karşılıklı irademizi teyit ettik."
Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 12:23 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "ABD ile köklü müttefiklik bağımıza uygun bir şekilde yeni bir sayfa açmakta kararlıyız. İşbirliğimizin geliştirilmesi konusunda hemfikiriz. Milli güvenliğimizi tehdit eden terör oluşumlarıyla mücadele konusunda karşılıklı irademizi teyit ettik." - WASHINGTON
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