Cumhurbaşkanı Erdoğan, "ABD ile stratejik ortaklığımıza sığmayacak bazı gelişmeler bizi ciddi...
7 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "ABD ile stratejik ortaklığımıza sığmayacak bazı gelişmeler bizi ciddi manada rahatsız etmektedir.
Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 02:01 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "ABD ile stratejik ortaklığımıza sığmayacak bazı gelişmeler bizi ciddi manada rahatsız etmektedir. Bunu aşabilmek için de bu ziyaretin çok önemli olduğunu düşünüyoruz" dedi. - ANKARA
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