Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "ABD ile stratejik ortaklığımıza sığmayacak bazı gelişmeler bizi ciddi...
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'ABD ile stratejik ortaklığımıza sığmayacak bazı gelişmeler bizi ciddi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "ABD ile stratejik ortaklığımıza sığmayacak bazı gelişmeler bizi ciddi...

7 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "ABD ile stratejik ortaklığımıza sığmayacak bazı gelişmeler bizi ciddi manada rahatsız etmektedir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan,

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "ABD ile stratejik ortaklığımıza sığmayacak bazı gelişmeler bizi ciddi manada rahatsız etmektedir. Bunu aşabilmek için de bu ziyaretin çok önemli olduğunu düşünüyoruz" dedi. - ANKARA

Recep Tayyip Erdoğan, Politika

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 02:01 Kaynak: İHA
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