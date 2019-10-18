Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(ABD ile varılan anlaşma) Sürekli irtibat halinde olacağız, heyetlerimizin...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(ABD ile varılan anlaşma) Sürekli irtibat halinde olacağız, heyetlerimizin görüşmeleri devam edecek.
Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 02:03 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(ABD ile varılan anlaşma) Sürekli irtibat halinde olacağız, heyetlerimizin görüşmeleri devam edecek."
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