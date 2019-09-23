- Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'li Müslüman toplumun temsilcileriyle buluştu
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- Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'li Müslüman toplumun temsilcileriyle buluştuNEW YORK - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta, ABD'li Müslüman toplumun temsilcileriyle yemekte bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 10:05 Kaynak: İHA
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'li Müslüman toplumun temsilcileriyle buluştu
NEW YORK - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta, ABD'li Müslüman toplumun temsilcileriyle yemekte bir araya geldi.
Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurul görüşmeleri için New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'li Müslüman toplumun temsilcileriyle düzenlenen yemekte bir araya geldi. Erdoğan, temsilcilerle tek tek ilgilenerek görüşlerini aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yemekte, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç eşlik etti.
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