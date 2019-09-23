Son Dakika Haberleri: - Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'li Müslüman toplumun temsilcileriyle buluştu
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- Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'li Müslüman toplumun temsilcileriyle buluştu

1 saat önce

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'li Müslüman toplumun temsilcileriyle buluştuNEW YORK - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta, ABD'li Müslüman toplumun temsilcileriyle yemekte bir araya geldi.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'li Müslüman toplumun temsilcileriyle buluştu

NEW YORK - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta, ABD'li Müslüman toplumun temsilcileriyle yemekte bir araya geldi.

Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurul görüşmeleri için New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'li Müslüman toplumun temsilcileriyle düzenlenen yemekte bir araya geldi. Erdoğan, temsilcilerle tek tek ilgilenerek görüşlerini aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yemekte, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç eşlik etti.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'li Müslüman toplumun temsilcileriyle buluştu

Amerika Birleşik Devletleri, Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 10:05 Kaynak: İHA
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