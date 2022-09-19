Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'li Senatör Coons'la görüştü - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'li Senatör Coons'la görüştü

19.09.2022 11:45

Birleşmiş Milletler 77'inci Genel Kurulu çerçevesinde ABD'nin New York kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'li Senatör Chris Coons ile görüştü.

Birleşmiş Milletler 77'inci Genel Kurulu çerçevesinde ABD'nin New York kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'li Senatör Chris Coons ile görüştü.

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Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'li Senatör Coons'la görüştü - Son Dakika
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