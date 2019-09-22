Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'li senatör Lindsey Graham 'ı kaldığı Peninsula Otel'de kabul etti. İkili arasında görüşme başladı. - NEW YORK

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Erdoğan, ABD'li senatör Lindsey Graham'ı kaldığı otelde kabul etti

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