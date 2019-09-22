Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'li senatör Lindsey Graham'ı kabul etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'li senatör Lindsey Graham'ı kabul etti

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'li senatör Lindsey Graham'ı kaldığı Peninsula Otel'de kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'li senatör Lindsey Graham'ı kabul etti, System.String[]

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'li senatör Lindsey Graham'ı kaldığı Peninsula Otel'de kabul etti. İkili arasında görüşme başladı.

(İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Recep Tayyip Erdoğan, Lindsey Graham, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 06:30 Kaynak: İHA
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Erdoğan, ABD'li senatör Lindsey Graham'ı kaldığı otelde kabul etti
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