Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'li ve Kanadalı kanaat önderlerini kabul etti - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'li ve Kanadalı kanaat önderlerini kabul etti

26.05.2022 08:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'li ve Kanadalı kanaat önderlerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ve Kanadalı Müslüman kanaat önderlerini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ve Kanadalı Müslüman kanaat önderlerini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen görüşmeye, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da katıldı. Basına kapalı gerçekleşen görüşme sonrası yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'de temaslarda bulunan, ABD'li ve Kanadalı Müslüman kanaat önderlerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti" denildi.

(Mehmet Kalay-İHA)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'li ve Kanadalı kanaat önderlerini kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'li ve Kanadalı kanaat önderlerini kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'li ve Kanadalı kanaat önderlerini kabul etti

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Kaynak: İHA

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