Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Craft'ı kabul etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Craft'ı kabul etti - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Craft'ı kabul etti

6 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Kelly Craft'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Craft'ı kabul etti, System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Kelly Craft'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

Kabulde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da hazır bulundu.

Amerika Birleşik Devletleri, Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 08:24 Kaynak: AA
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