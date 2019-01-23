Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Abd'nin Çekilme Sürecinde Terör Örgütlerinin İstismar Edebileceği Bir...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Abd'nin Çekilme Sürecinde Terör Örgütlerinin İstismar Edebileceği Bir...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "ABD'nin çekilme sürecinde terör örgütlerinin istismar edebileceği bir boşluğun doğmaması kritik önemdedir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " ABD'nin çekilme sürecinde terör örgütlerinin istismar edebileceği bir boşluğun doğmaması kritik önemdedir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 09:02 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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