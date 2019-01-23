Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Abd'nin Çekilme Sürecinde Terör Örgütlerinin İstismar Edebileceği Bir...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "ABD'nin çekilme sürecinde terör örgütlerinin istismar edebileceği bir boşluğun doğmaması kritik önemdedir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: " ABD
'nin çekilme sürecinde terör örgütlerinin istismar edebileceği bir boşluğun doğmaması kritik önemdedir."
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 09:02 Kaynak: AA
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