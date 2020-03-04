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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(ABD'nin mühimmat desteği açıklaması) Sayın Trump'a bu tür taleplerimizi...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(ABD'nin mühimmat desteği açıklaması) Sayın Trump'a bu tür taleplerimizi ilettim"
Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 12:44 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(ABD'nin mühimmat desteği açıklaması) Sayın Trump'a bu tür taleplerimizi ilettim"
Son Dakika Bangladeşli genç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye etmek için dünyanın en büyük kalemini üretti Güvenlik korucularının ek tazminat tutarları 190 liraya çıkarıldı Erdoğan, kendisine hakaret eden CHP'li Özkoç'a maddi manevi tazminat davası açacak TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Seviyesizce hakaretler ifade özgürlüğü değildir