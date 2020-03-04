Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(ABD'nin mühimmat desteği açıklaması) Sayın Trump'a bu tür taleplerimizi... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(ABD'nin mühimmat desteği açıklaması) Sayın Trump'a bu tür taleplerimizi... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(ABD'nin mühimmat desteği açıklaması) Sayın Trump'a bu tür taleplerimizi...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın basın mensuplarının sorularını cevaplaması TBMM - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de gazetecilerin sorularını cevapladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın basın mensuplarının sorularını cevaplaması TBMM - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de gazetecilerin sorularını cevapladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(ABD'nin mühimmat desteği açıklaması) Sayın Trump'a bu tür taleplerimizi ilettim"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (ABD'nin mühimmat desteği açıklaması) Sayın Trump'a bu tür taleplerimizi...

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 01:24 Kaynak: AA
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