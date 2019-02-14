Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin Suriye'den Çekilme Kararının Yalnızca ABD Başkanı Donald Trump'a Ait...
58 dakika önce
IHAAW181124-SIY/14-02-2019- Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin Suriye'den çekilme kararının yalnızca ABD Başkanı Donald Trump'a ait olduğunu, Trump'ın çalışma arkadaşlarının ABD Başkanı ile aynı fikirde olmadığını belirtti.
IHAAW181124-SIY/14-02-2019
- Cumhurbaşkanı Erdoğan
, ABD
'nin Suriye
'den çekilme kararının yalnızca ABD Başkanı Donald Trump
'a ait olduğunu, Trump'ın çalışma arkadaşlarının ABD Başkanı ile aynı fikirde olmadığını belirtti. 14.02.2019 18: 11: 24 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 06:17 Kaynak: İHA
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