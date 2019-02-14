Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin Suriye'den Çekilme Kararının Yalnızca ABD Başkanı Donald Trump'a Ait...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin Suriye'den Çekilme Kararının Yalnızca ABD Başkanı Donald Trump'a Ait...

58 dakika önce

IHAAW181124-SIY/14-02-2019- Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin Suriye'den çekilme kararının yalnızca ABD Başkanı Donald Trump'a ait olduğunu, Trump'ın çalışma arkadaşlarının ABD Başkanı ile aynı fikirde olmadığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin Suriye'den Çekilme Kararının Yalnızca ABD Başkanı Donald Trump'a Ait..., System.String[]
IHAAW181124-SIY/14-02-2019

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin Suriye'den çekilme kararının yalnızca ABD Başkanı Donald Trump'a ait olduğunu, Trump'ın çalışma arkadaşlarının ABD Başkanı ile aynı fikirde olmadığını belirtti. 14.02.2019 18: 11: 24 TSI
NNNN - SOÇİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 06:17 Kaynak: İHA

Donald Trump, Suriye, Amerika Birleşik Devletleri, Recep Tayyip Erdoğan, Politika
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