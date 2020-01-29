Cumhurbaşkanı Erdoğan: (ABD'nin tek taraflı Ortadoğu planı) Açıklanan plan barışa ve çözüme hizmet... - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: (ABD'nin tek taraflı Ortadoğu planı) Açıklanan plan barışa ve çözüme hizmet...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (ABD'nin tek taraflı Ortadoğu planı) Açıklanan plan barışa ve çözüme hizmet etmiyor.
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 01:03 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (ABD'nin tek taraflı Ortadoğu planı) Açıklanan plan barışa ve çözüme hizmet etmiyor. Filistinlilerin hakları yok sayılıyor. Bu plan; yeni oldu bittiler oluşturma gayretidir, İsrail'in işgalini meşrulaştırma planıdır." - ANKARA
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