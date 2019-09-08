Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin Türkiye için değil, terör örgütü için güvenli bölge oluşturmanın...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin Türkiye için değil, terör örgütü için güvenli bölge oluşturmanın peşinde olduğunu ifade ederek, "Böyle bir anlayışı reddediyoruz" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 05:16 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin Türkiye için değil, terör örgütü için güvenli bölge oluşturmanın peşinde olduğunu ifade ederek, "Böyle bir anlayışı reddediyoruz" dedi. - MALATYA
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