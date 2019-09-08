Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin Türkiye için değil, terör örgütü için güvenli bölge oluşturmanın...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin Türkiye için değil, terör örgütü için güvenli bölge oluşturmanın...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin Türkiye için değil, terör örgütü için güvenli bölge oluşturmanın peşinde olduğunu ifade ederek, "Böyle bir anlayışı reddediyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin Türkiye için değil, terör örgütü için güvenli bölge oluşturmanın..., System.String[]

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin Türkiye için değil, terör örgütü için güvenli bölge oluşturmanın peşinde olduğunu ifade ederek, "Böyle bir anlayışı reddediyoruz" dedi. - MALATYA

Amerika Birleşik Devletleri, Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Politika

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 05:16 Kaynak: İHA
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