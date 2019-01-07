Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Abd'nin, Uluslararası Toplumun ve Suriye Halkının Çıkarlarının...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "ABD'nin, uluslararası toplumun ve Suriye halkının çıkarlarının korunabilmesi için çekilmenin dikkatlice planlanması ve doğru ortaklarla iş birliği içerisinde hayata geçirilmesi gerekmektedir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: " ABD
'nin, uluslararası toplumun ve Suriye
halkının çıkarlarının korunabilmesi için çekilmenin dikkatlice planlanması ve doğru ortaklarla iş birliği içerisinde hayata geçirilmesi gerekmektedir."
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 11:40 Kaynak: AA
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