Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Abd'nin, Uluslararası Toplumun ve Suriye Halkının Çıkarlarının...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Abd'nin, Uluslararası Toplumun ve Suriye Halkının Çıkarlarının...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "ABD'nin, uluslararası toplumun ve Suriye halkının çıkarlarının korunabilmesi için çekilmenin dikkatlice planlanması ve doğru ortaklarla iş birliği içerisinde hayata geçirilmesi gerekmektedir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " ABD'nin, uluslararası toplumun ve Suriye halkının çıkarlarının korunabilmesi için çekilmenin dikkatlice planlanması ve doğru ortaklarla iş birliği içerisinde hayata geçirilmesi gerekmektedir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 11:40 Kaynak: AA

Suriye, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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